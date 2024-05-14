مصدر مطلع: مقتل موظف الأمم المتحدة بقطاع غزة أمس يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 09:32 مساءً - قال مصدر مطلع إن مقتل موظف الأمم المتحدة بقطاع غزة، أمس، يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية فى تعاملها مع الأحداث بالقطاع.

وسبق أن قال مصدر مسئول إن إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على القطاع واحتلالها لمنفذ رفح، مشيراً إلى أنه اذا كانت إسرائيل ترغب فى فتح المنفذ فعليها الإنسحاب منه، ووقف عملياتها العسكرية هناك.

وأكد مصدر مسئول أن إسرائيل هى من تحاصر قطاع غزة، وتعيق خروج موظفى الإغاثة والأمم المتحدة، وتقوم بتجويع أكثر من مليونى فلسطينى.