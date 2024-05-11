باحث لـ«إكسترا نيوز»: الموقف الشعبى المصرى مساند للرئيس فى دعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 02:30 مساءً - تحدث محمد فوزى الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات، عن القصف الإسرائيلى على منطقة رفح الفلسطينية، قائلا:"هذا القصف يهدف فى إطار العملية التى بدأت إسرائيل فى تنفيذها منذ 3 أيام فى المدينة الأخيرة بقطاع غزة".

وأضاف محمد فوزى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن العملية تأتى فى إطار تحقيق أهداف عسكرية لإسرائيل تتمثل فى السعى للقضاء على ما تبقى من كتائب خاصة لحركة حماس وفصائل المقاومة الموجودة فى القطاع وتعزيز الموقف التفاوضى لإسرائيل عبر توظيف هذه الورقة متمثلة فى التصعيد.

ولفت محمد فوزى إلى أن فلسطين قضت شوطا مهما فيما يتعلق بمسألة الإنضمام للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحظى فلسطين منذ عام 2012 بصفة المراقب داخل الأمم المتحدة، وبالتالى تصويت أكثر من ثلثى الأعضاء على العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة نقلة مهمة كموضع الدولة الفلسطينية فى إطار هذه التكتلات.

وأكد محمد فوزى أن الموقف الشعبى المصرى لا ينفصل عن الموقف الرسمى منذ بداية هذه الحرب، حيث تمثل القضية الفلسطينية ثابت من الثوابت فى وجدان الشعب المصرى مع وجود إدراك واضح لدى الشعب المصرى لخصوصية واختلاف هذه الحرب عن تصعيد مسبق، كما رفض الشعب أى مخطط لتصفية القضية، وجاء سندا للموقف الرسمى للرئيس السيسى والذى تجسد فى العديد من المظاهر آخرها الخروج فى مظاهرات دعما لحقوق الفلسطينيين.