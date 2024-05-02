تحالف الأحزاب المصرية: تدشين اتحاد القبائل العربية اضافة للمشهد السياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 07:29 مساءً -

قال النائب "تيسير مطر"، عضو مجلس الشيوخ، أمين تحالف الأحزاب المصرية، إن تدشين اتحاد القائل العربية في سيناء هو اضافة للمشهد السياسي في مصر، لافتا إلى أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر ولها أهمية تاريخية وسياسية لدى الدولة المصرية على مر العصور، مشيرا إلي تدشين الاتحاد هو نتاج ما قامت به الدولة فى حربها على الإرهاب وتطهير هذه الأرض المباركة من الإرهاب.

وأضاف "مطر"، في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن قوات الجيش والشرطة المصرية بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سطروا مئات البطولات حتي يتم تطهير وتأمين سيناء لأهلها، لافتا إلى أن هناك دور عظيم لقبائل سيناء وأهلها في هذه الحرب وهذه البطولات، حيث كانوا في الصفوف الاول في هذه المعركة.

وأشار مطر، إلى أن تجميع القبائل تحت راية واحدة وفي اتحاد واحد يعد نقلة نوعية في رحلة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة المصرية، لافتا إلى أن هناك دور الشباب في هذا الاتحاد حيث تم الاعلان عن تقليد عدد من الشباب مناصب هامة في اتحاد قبائل سيناء.