الرئيس السيسى: "فيه وظائف تكنولوجية بتعمل 100 ألف دولار فى السنة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:30 صباحاً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعا: "ده أكبر قطاع ممكن، وبقول الكلام ده للمصريين والناس اللى بتعلم ولادها من الكلام ده.. بلد فيها 106 ملايين.. العنصر البشري المطلوب فيها قليل.. أرقام غير خالص اللى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فرحان بيها.. مصر لو عندها كوارد بشرية متقدمة وهو بيتكلم هنا عن التعهيد.. ممكن أوى وما خرجتش عن المحاضرة والكلام بتاعنا".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية: "بنبه المصريين لتعليم ولادهم في مراكز للثانوية العامة.. علشان يتعلموا التطور التكنولوجي.. فرص بتوفر 20 و30 و40.. المجال ده عاوز مليون كل سنة.. إحنا في مصر فين؟.. ما جرحتش عن الكلام ده.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوي الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".