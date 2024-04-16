"الداخلية" تكشف تفاصيل ظهور شخصان يستقلان دراجة وبحوزتهما أسلحة نارية في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 01:29 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع «فيس بوك»، متضمنًا صورة يظهر خلالها شخصان يستقلان دراجة نارية وبحوزتهم أسلحة نارية بأحد الشوارع بالجيزة.

الفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بالصورة طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وكذا الدراجة النارية التي كانا يستقلانها (قيادة أحدهما وملك والده)، وبمواجهتهما قررا أن السلاح الظاهر بالصورة عبارة عن بندقية بلاستيك «لعبة أطفال» وأنها كانت بحوزتهما بقصد اللهو خلال عيد الفطر المبارك، وأرشدا عنها، وبسؤال صاحبة الحساب قررت أنها إعتقدت عن طريق الخطأ أن بحوزتهما سلاح نارى، تم اتخاذ الاجراءات القانونية .