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استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف

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  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 1/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 2/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 3/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 4/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 5/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 6/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 7/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 8/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 9/10
  • استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف 10/10

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحضّر المساجد في مصر على مستوى المحافظات لموسم الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وأعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن أسماء وبيانات وعناوين المساجد المسموح بها لأداء الاعتكاف خلال الأيام القادمة عبر صفحته الرسمية.

ضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف في مساجدها، حيث يتم منح الأولوية في الاعتكاف للمصلين الدائمين في المسجد وسكان المنطقة والحي المحيط بالمسجد.

  • على الراغبين في الاعتكاف أن يسجلوا أسمائهم لدى إمام المسجد. 
  • كما يُحظر تصوير المعتكفين لضمان خصوصيتهم، وتُقدم الدروس والخواطر الدعوية بشكل حصري فقط من قِبَل إمام المسجد.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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