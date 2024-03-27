نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعداد المساجد في مصر لموسم الاعتكاف وضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحضّر المساجد في مصر على مستوى المحافظات لموسم الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وأعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن أسماء وبيانات وعناوين المساجد المسموح بها لأداء الاعتكاف خلال الأيام القادمة عبر صفحته الرسمية.

ضوابط الاعتكاف في مساجد وزارة الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف في مساجدها، حيث يتم منح الأولوية في الاعتكاف للمصلين الدائمين في المسجد وسكان المنطقة والحي المحيط بالمسجد.