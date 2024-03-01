سامح شكري: إسرائيل تمارس حربا لا مثيل لها و2.4 مليون فلسطينى بحاجة لمساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مارس 2024 05:26 مساءً - أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك 2.4 مليون فلسطيني يحتاجون إلى مزيد من المساعدات والفلسطينيين في غزة يعيشون أوضاع صعبة، موضحا أن الدول التى تدعم السلم كثيرة وعلى رأسها مصر وتركيا ولكن لا نستطيع أن نغير الوضع بسبب العراقيل الكثيرة ونعمل من أجل اتخاذ قرار أممي يشأن ما يحدث في غزة.

وأضاف سامح شكري، خلال جلسة بمشاركة وزراء خارجية تركيا وفلسطين بمنتدى أنطاليا نقلتها القاهرة الإخبارية، أنه منذ اليوم الأول للأحداث في غزة نتحدث دائما على سوء الأوضاع في غزة ووصلنا إلى 200 شاحنة مساعدات يوميا وهذا عدد بسيط، مشددا على ضرورة وقف اطلاق النار بشكل دائم لحل الأزمة في غزة.

وأوضح أن إسرائيل تمارس حرب لم يكن لها مثيل سابق وفي نواقص وتقصير فيما يتعلق بفلسطين وكثير من الضحايا وأعداد غير مسبوقة، قائلا: "في 20 ألف طفل فقدوا حياتهم و17 ألف طفل فقدوا والديهم وأعداد الجرحى بالآلاف وهذه الهجمات يجب أن تتوقف وهذا أمر مهم إلينا وضروري ونعمل مع شركاءنا والأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين بغزة وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسئوليتها تجاه الازمة في غزة، كما أكد أن الاشتباكات مأساة يجب العمل على وقفها بشكل كامل.