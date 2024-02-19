نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنشر الكشف النهائي لأسماء المرشحين لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أغلقت نقابة الصحفيين، باب الطعون والتنازلات في انتخابات رابطة النُقاد والمحررين الرياضيين، ونشرت الكشف النهائي للزملاء المُرشحين.
رئيس الرابطة
1- حسن طاهر حسن خلف الله حسن خلف الله الأهرام.
2- محمد يحيي محمد يوسف محمد يحيى يوسف الأخبار.
نائب رئيس الرابطة
1- إبراهيم جمال عبدالله محمد مدكور (إبراهيم مدكور) أخبار اليوم.
2- أحمد محمد إسماعيل (أحمد إسماعيل) أخبار اليوم.
3- عمر يحيى عبدالرحيم عبدالرحمن (عمر الأيوبي) اليوم السابع.
أمين الصندوق
1- أحمد السيد أحمد عبدالفتاح (أحمد الأحمر) الجمهورية.
2- إيهاب الجنيدي محمدي (إيهاب الجنيدي) المصري اليوم.
3 إيهاب محمد حسين شعبان (إيهاب شعبان) الجمهورية.
أعضاء المكتب التنفيذي
1- أحمد عادل سعيد الهواري (أحمد الهوارى) دوت الخليج.
2- أحمد عبدالفتاح السيد الجيوشي (أحمد الجيوشي) السوق العربية.
3- أحمد محمد محمدي سلامة (أحمد محمدي) العربي.
4- خالد محمد أشرف عامر (خالد عامر) الشروق.
5 ريهام على مصطفى بكير (ريهام بكير) الشارع.
6- عادل عبدالصبور عبدالمنعم أحمد (عادل عبدالصبور) العمال.
7- عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد فراج (عبدالحميد فراج) دوت الخليج.
8- عبير عبدالواحد عبدالمقصود عبدالله (عبير عبدالواحد) صوت الأمة.
9- محمد إبراهيم عبدالغني أحمد (محمد إبراهيم) الجمهورية.
10- محمد صلاح محمد سيد (محمد صلاح) حر.
11- محمد محمد عبدالرحمن عبدالعال (محمد عبدالرحمن غبن) الدستور.
12 محمود أحمد إبراهيم المخبزي (محمود المخبزي) الأخبار.
13- محمود علي عبدالسميع عبدالرحمن (محمود عبدالسميع) الأهرام.
14- مصطفى عبده سعد محمد حسين (مصطفى عبده سعد) الديار.
15- هاني محمد عبدالصبور يوسف هانى عبد الصبور المصريون
16- هشام محمد عبيدالله عبداللطيف (هشام أبو حديد) المصري اليوم.
17- وليد ماهر محمد صالح (وليد ماهر) اليوم السابع.
وقالت النقابة في بيان لها، إن الانتخابات تُجرى يوم الإثنيت الموافق 4/3/2024، من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً، بالدور الرابع بالنقابة، ويتم اختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء).