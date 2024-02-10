السفير المصري بالعراق يلتقي وفد الإعلاميين والفنانين على هامش مهرجان بغداد السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 05:33 مساءً - التقى السفير المصري لدى العراق أحمد سمير حلمي، جانبًا من الوفد المصري المتواجد في بغداد لحضور مهرجان بغداد السينمائي الدولي في نسخته الأولى.

وتبادل السفير، النقاش مع الوفد الإعلامي والفني المصري الكثير من الموضوعات حول المشاركة والتواجد في مدينة بغداد، متناولًا الكثير من التفاصيل الخاصه بالحدث الكبير.

وحضر اللقاء، عدد كبير من الفنانين ومنهم إلهام شاهين، دنيا عبدالعزيز، أحمد وفيق، ياسر علي ماهر، محمد أبو داوود، عمر خرشيد، وعدد من الصحفيين.

مهرجان بغداد السينمائي

ويشارك 11 فيلمًا في مسابقة الأفلام - الروائية الطويلة بينها فیلمان عراقیان (آخر السعاة) للمخرج سعد العصامي - وميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وضمت قائمة الأفلام العربية - (المرهقون للمخرج اليمني عمر جمال - في عرضه العربي الأول، ورحلة يوسف - للمخرج السوري جود سعيد وطرف - الخيط) للمخرج المصري شريف شعبان و(حمى البحر الأبيض المتوسط) للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ومطلقات - الدار البيضاء للمخرج المغربي محمد عهد بن سودة والشرنقة) للمخرج الكويتي أحمد التركيت ووداعًا (جوليا - للمخرج السوداني محمد كوردفاني، وإن - شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد.