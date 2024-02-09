محاضرة من كولر فى مران الأهلي وفقرة بدنية ومشاركة أليو ديانج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 فبراير 2024 03:32 مساءً - واصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين، أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفلي.

كما انتظم المالي أليو ديانج، لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك ديانج في المران بعدما كان الجهاز الفني قد منحه راحة أمس الخميس، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديڤوار.

من ناحية أخرى، يبحث مسئولو النادي الأهلي حالياً البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له محمد الشناوي حارس الفريق خلال الفترة المقبلة بإحدى الدول الخارجية سواء ألمانيا أو قطر، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن البرنامج التأهيلي سيكون فى قطر بأكاديمية أسباير التي سبق وخضع أكثر من لاعب بالفريق للتأهيل فيها، ويتشاور مسئولو القلعة الحمراء الأيام الحالية مع الشناوي من أجل وضع البرنامج العلاجي للتعافي من جراحة الكتف التي أجراها مؤخراً في ألمانيا عقب إصابته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا التي تُقام حالياً بكوت ديفوار وودعتها مصر من دور الـ16 على يد الكوتغو.

ويحتاج الشناوي فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة شهور للتعافي من جراحة الكتف وعاد الحارس الدولي للقاهرة الأحد الماضي بعد جراحة في ألمانيا ثم فترة نقاهة قضاها في إحدى الدول الخارجية ويخوض حالياً فترة تأهيل في الأهلي على أن يبدأ برنامج جديد في قطر بنسبة طبيرة الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات السفر.