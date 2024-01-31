وزير التنمية المحلية : الانتهاء من تسلم موقع مشروع ” انشاء المحطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يناير 2024 12:31 مساءً - فى إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر – مكون المخلفات الصلبة وانتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتجهيز لمرحلة التنفيذ الفعلى على أرض المحافظات ، حيث تنفذ وزارة التنمية المحلية مشروع تصميم وإنشاء 2 محطة وسيطة بمحافظتى الغربية والدقهلية من خلال شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن خطة أنشطة مشروع كيتشنر الممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو .

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من تسليم موقع انشاء المحطة الوسيطة بمدينة نبروه بالدقهلية ضمن أنشطة مشروع مصرف كيتشنر للشركة الثلاثية للإعمار والمقاولات للبدء فى تنفيذ الأعمال و يأتى ذلك استجابة لتكليفات القيادة السياسية بسرعة إنجاز الأعمال المخططة وضغط أنشطة المشروع فى فترة زمنية وجيزة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ و تطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئى واقتصادى مستدام على سكان محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ داخل نطاق تنفيذ المشروع.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم البدء الفوري بعمل جسات التربه لمراجعة التصميمات الخاصة بالمشروع والبدء في تنفيذ الأعمال ، حيث ان مساحة قطعة الارض المخصصة لمشروع المحطة الوسيطة تبلغ 2 فدان بعد نقل مقلب نبروه لتعظيم الاستفادة منها وعدم عودتها مقلبا للقمامة مرة اخري حيث يسهم المشروع فى تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية والبالغ عددها 29 قرية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يأتى فى سياق حرص الدولة المصرية على تحسين جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما أدى إلى إتخاذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات الثلاثة المار بها.