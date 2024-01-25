وزيرة البيئة: تنفيذ أنشطة وفعاليات بعدد من المحافظات احتفالا بيوم البيئة الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 12:31 مساءً - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الأسبوع القادم سيشهد تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات البيئية بعدد من محافظات الجمهورية احتفالا بيوم البيئة الوطني والذي يوافق 27 يناير من العام الحالي تحت شعار " مصر في مسارها نحو الأخضر".

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس / إن اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال يأتي تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994 ، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة هامة لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية.

وأضافت فؤاد أن أهم ما يميز الاحتفال هذا العام إنه يتزامن مع مرور 25 عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة حيث سيتم الاحتفال باليوبيل الفضي للمشروع ..لافتة إلى أن التحكم في التلوث الصناعي في كل المحافظات يعتمد على تحسين البيئة الصناعية من خلال خفض استهلاك الموارد البيئية خفضًا ملموسًا، واستبدال المواد الملوثة للبيئة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، والضارة المستخدمة في الصناعة بأخرى صديقة للبيئة، قدر الإمكان، وكذلك الحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة، تؤدى إلى التخلص من الانبعاثات بشكل فني وتقنى آمن على البيئة.

وأوضحت فؤاد أنه يجري تنفيذ "المرحلة الثالثة" من المشروع والتي تهتم بتقديم قروض ومنح للمنشآت الصناعية لتحقيق كفاءة أفضل وأداء بيئي مميز، من أجل دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، عن طريق منح قروض ميسرة للشركات لتوفيق أوضاعها البيئية، بمنحة تصل إلى 10 – 20 % بتمويل حوالى 145 مليون يورو.

وأشارت وزيرة البيئة إلى بلوغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي حتى ديسمبر 2023 (22) منشأة صناعية لعدد 30 مشروعا فرعيا بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو بالإضافة إلى (36) مشروعا فرعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو.

ويستمر المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات منها مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" بشركة أبو قير للاسمدة، ومشروع توسعات وتطوير وحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، ومشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع أرمنت، ومشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة استخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس)، ومشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية بالإضافة إلى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء مخزنين للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادي بالإضافة إلى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وكذلك مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي، ومشروع "إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك" بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد.