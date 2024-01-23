وزارة التموين المصرية تُفرح المواطنين بأسعار ومواعيد معارض أهلا رمضان في مصر 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينتظر المواطنين في مصر بدء معارض أهلاً رمضان فهي من أهم المناسبات التي توفرها الحكومة المصرية لكل المواطنين قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وقد قررت الحكومة اقامة معارض أهلاً رمضان في العام الحالي في الفترة ما بين 15 فبراير إلى 15 مارس، وذلك بموجب قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

مواعيد معارض أهلا رمضان في مصر 2024

توفر معارض أهلاً رمضان مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بخصومات مغرية وأسعار تنافسية، ويتم إقامة معرض رئيسي لكل محافظة من محافظات الجمهورية، كما يتم اقامة ثلاثة معارض إضافية في المحافظة على أقل تقدير، بجانب العديد من السيارات المتنقلة والشوادر التي تنتشر في العديد من الأماكن لتسهيل وصول السلع الغذائية إلى المواطنين، وتأتي هذه المعارض وفق التعاون بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية تجهيز الأماكن المناسبة للمعارض وعرض كل المنتجات التي يحتاج إليها المواطن، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

أسعار السلع في معارض أهلاً رمضان

تهدف معارض أهلاً رمضان إلى توفير السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن المصري خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، ولذلك تأتي أسعار السلع الغذائية في معارض أهلاً رمضان كما يلي: