هيروين وآيس وهيدرو وحشيش.. ضبط 6 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 01:30 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (1,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين- سيارة "مستأجرة"– 2 سلاح أبيض) .

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة ).. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول").

وضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دارالسلام.. وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الهيروين، الآيس، الهيدرو" – 2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم جميعا، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.