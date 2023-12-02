"إيطاليا" توجه الشكر للرئيس السيسى على التعاون لنشر مساعدات روما الإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - أعربت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعاونه الدبلوماسي واللوجتسي في نشر المساعدات الإيطالية لقطاع غزة عن طريق ميناء العريش المصرى.

وقال الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الإيطالية، إن ميلوني أعربت عن شكرها للرئيس السيسي على التعاون الدبلوماسي واللوجستي في نشر المساعدات الإنسانية الإيطالية لغزة في ميناء العريش المصري وعلى وصول سفينة فولكانو المحملة بالمساعدات الطبية.

وأشار موقع الوزراء الإيطالي، إلى أن إيطاليا ومصر اتفقتا على مواصلة العمل بروح من التعاون المعزز من أجل تحقيق السلام المستدام في قطاع غزة.

موقع رئاسة الوزراء الإيطالي

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبى.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجانبين أكدا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين واستغلال الآفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والتنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية بالشكر إلى مصر على دورها الرائد في دفع جهود السلام في المنطقة، والذي تجسد في استضافتها لقمة القاهرة للسلام،

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لرئيس السيسي مع رئيسة وزراء إيطاليا