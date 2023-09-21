نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صيدلة حلوان" تستقبل طلابها المستجدين في يوم تعريفي مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، على تقديم الدعم الكامل للطلاب في رحلتهم الأكاديمية للطلاب في رحلتهم الأكاديمية، موضحا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية تحفز على التفكير والإبداع، ونقدم دعمًا شاملًا من خلال مختلف البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

ويعكس هذا التزامنا بتمكين الشباب وإعدادهم لتحقيق نجاحهم في المستقبل، فنسعى دائما لتشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية بجانب تعليمهم الأكاديمي.

وأفاد البيان الصادر من جامعة حلوان ان كلية الصيدلة نظمت يوما تعريفيا للطلاب المقبولين بالكلية فى العام الجامعى الجديد ٢٠٢٣_٢٠٢٤، وكان فى استقبالهم الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية وممثلين للأقسام العلمية بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورئيس اتحاد الطلاب بالكلية وبعض الخريجين.

وتضمن اليوم فعاليات متنوعة منها تعريف الطلاب الجدد بأقسام الكلية وطبيعة الدراسة بها والأقسام داخل الكلية وطبيعة الدراسة داخل كل قسم والتعرف على برامج الكلية المختلفة المتاحة، وما تقدمه هذه البرامج من فرص عمل كي يتيسر للطلاب المفاضلة بينها في ضوء ميول الطالب ورغباته في سوق العمل.

وعلاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على الأنشطة الطلابية المتاحة للطلاب، وحثهم على المشاركة فيها، حيث تم تقديم نظرة شاملة على الخدمات التي تقدمها الكلية من القوافل الطبية وحملات التوعية والتدريبات لتطوير مهارات التواصل ومهارات البحث عن فرص العمل المستقبلية للخريجين.

يعكس هذا اليوم التفاعلي جهد الكلية الكبير في تقديم بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة للطلاب، ويعزز من روح التعاون بين الطلاب.

وفى ذات السياق وفي إطار استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد نظمت الكلية دورة تدريبية لأعضاء الهيئة المعاونة في الإسعافات الأولية والأمن والسلامة داخل المعامل وذلك لضمان قدرة الهيئة المعاونة علي التعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث أثناء الدروس العملية، وعقدت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتورة هبه طه معاون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مروة عزب مدير وحدة الخدمات الصيدلية.