الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الثاني من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

نمو اشتراكات الاتصالات المتنقلة في الأردن 2025

وبخصوص خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 8.22 مليون اشتراك مقارنة بحوالي 7.91 مليون اشتراك للربع الثاني من العام 2024 بنسبة نمو (4%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 68% ) للدفع المسبق و(32%) اشتراك للدفع اللاحق.

وبلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (83%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (17%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2025 ما نسبته (69.7%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (68.1% ) للربع الثاني من العام 2024 وبنسبة انتشار (107%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.