شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعا الجمعة، حسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

ارتفاع الأسهم الآسيوية الجمعة

وجاء ذلك مع اقتراب مؤشر "إم إس سي آي" الإقليمي من مستوى قياسي، بعدما عززت بيانات التضخم والبطالة الأميركية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

و، صعدت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وهونغ كونغ والصين.

وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم المنطقة بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية العام، وبات يبعد 0.3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى سجله في 2021. وجاءت هذه المكاسب بعد أن سجّل مؤشر "إس آند بي 500"، و"ناسداك 100"، والمؤشر العالمي لـ"إم إس سي آي" مستويات قياسية جديدة يوم الخميس.

وارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة، لتسجل أعلى مستوياتها في نحو عقد، بينما دفعت موجة جديدة من التفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي أسهم هونغ كونغ إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.

مؤشر شنغهاي المركب، صعد خلال تداولات الصباح حتى 0.4 بالمئة مسجلاً 3892.73 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ آب 2015، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى 0.2 بالمئة عند استراحة منتصف الجلسة.

مؤشر تشاينا سي إس آي 300 للبلوشيب استقر عند 4548.85 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له منذ آذار 2022.

ويتجه كلا المؤشرين لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 2 بالمئة، ليعوضا التراجع الحاد في مطلع أيلول الذي نتج عن عمليات جني أرباح عقب العرض العسكري الصيني.

مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ارتفع 1.5 بالمئة إلى 26484.65 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته منذ آب 2021، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية قدرها 4.2 بالمئة، ويتجه نحو أفضل أداء أسبوعي منذ آذار.

كما صعد مؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا بنسبة 2.2 بالمئة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية 5.8 بالمئة، وارتفع المؤشر الذي يتتبع أسهم الذكاء الاصطناعي 2.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر هانغ سينغ الصيني للمؤسسات المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 1.6 بالمئة، وفي أنحاء المنطقة صعد مؤشر «إم إس سي آي آسيا باستثناء اليابان» 1.2 بالمئة مع تنامي التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، حيث زاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 322.15 نقطة، أو 0.73 بالمئة، ليصل إلى 44694.65 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 14.02 نقطة، أو 0.45 بالمئة، ليصل إلى 3161.78 نقطة.

وأغلق مؤشر كوريا الجنوبية المركب لأسعار الأسهم "كوسبي"، مرتفعا اليوم الجمعة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 51.34 نقطة، أي 1.54 بالمئة عن جلسة التداول السابقة، ليغلق عند 3,395.54 نقطة، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 3,344.20 نقطة الذي سجله عند إغلاق جلسة اليوم السابق.

وبلغ المؤشر 3,374.65 نقطة عند افتتاح جلسة اليوم بارتفاع 30.45 نقطة، أي 0.91 بالمئة، واقترب من مستوى 3,400 نقطة خلال الجلسة.