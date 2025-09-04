الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري مع نهاية معاملات اليوم، في ظل حالة من الترقب بين أوساط المتداولين، إلى جانب تحركات ملحوظة في السوق الموازية بالتزامن مع بعض العوامل المؤثرة في العرض والطلب على العملة الأجنبية.

«الناس كلها بتسأل».. الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 48.63 جنيه بالبنوك و48.96 في السوق الموازية

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار اليوم 48.52 جنيه، في حين سجل سعر البيع 48.65 جنيه. أما بالنسبة للبنوك الكبرى، فجاءت الأسعار متقاربة للغاية، إذ سجّل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB وكذلك بنك الإسكندرية سعر 48.53 جنيه للشراء مقابل 48.63 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي الرسمي خلال تعاملات اليوم.

على صعيد آخر، شهدت السوق الموازية زيادات ملحوظة في سعر الدولار، حيث بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم 48.96 جنيه للدولار الواحد. وبالنسبة لمبالغ أخرى، وصل سعر 5 دولارات إلى 244.8 جنيه، فيما ارتفع سعر 10 دولارات إلى 489.6 جنيه، أما 20 دولارًا فقد سجل 979.2 جنيه، ووصل سعر 50 دولارًا إلى 2448 جنيهًا. وتبرز هذه الأرقام الفجوة المتزايدة بين الأسعار الرسمية والسوق غير الرسمية على خلفية الطلب المرتفع على الدولار خارج الإطار المصرفي، خاصة من قبل المستوردين والمسافرين، في ظل القيود المفروضة على عمليات السحب والشراء بالعملات الأجنبية داخل البنوك.

يرجع اتساع الفارق بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي إلى عدة أسباب، يأتي على رأسها زيادة الطلب على الدولار في الأنشطة غير الرسمية ونقص المعروض من العملة الأجنبية، وسط استمرار التشديدات على تداول العملات والقيود على حركة الأموال. ويترقب المتعاملون عن كثب أية سياسات نقدية جديدة أو قرارات من البنك المركزي قد تؤثر على مستويات سعر الصرف الرسمي في المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار مؤشرات الضغط على سوق العملة. ونتيجة لذلك، أصبحت التقلبات في السوق الموازية أكثر وضوحًا، مما يدفع البعض لمراقبة أسعار الدولار على نحو يومي لاتخاذ القرارات المناسبة سواء للشراء أو البيع.

وبينما تتسم الفروق بين أسعار البنوك بكونها طفيفة للغاية، فإن السوق الموازية تظل أكثر عرضة للتغيرات السريعة والتقلبات الحادة، ما يدفع الكثيرين لتوخي الحذر عند التعامل خارج القنوات الرسمية. وينصح الخبراء بضرورة متابعة أسعار الدولار في عدد من البنوك، حتى يتمكن الأفراد من اختيار الوقت المناسب للتعامل، خاصة في عمليات الشراء أو البيع، مع التأكيد على أهمية توثيق العمليات عبر فواتير رسمية لحماية الحقوق وتفادي أي مخالفة محتملة.

في المجمل، يواصل الدولار تحركاته المتباينة بين السوق الرسمية والسوق السوداء، حيث يستمر الاستقرار النسبي داخل البنوك مقابل ارتفاع تدريجي في السوق الموازية. ويتوقف المشهد خلال الفترة المقبلة على الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي المصري وموقف الاحتياطي الأجنبي، ما يجعل الكثير من المتابعين يظلّون في انتظار صدور أية قرارات ذات تأثير مباشر على سوق صرف العملات الأجنبية. بالتالي، تبقى مرونة المتعاملين في التعامل مع تغيرات السوق واتّباع القنوات الرسمية أفضل الخيارات للحفاظ على الاستقرار المالي وتفادي المخاطر.