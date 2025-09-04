الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد أداء الأسهم الآسيوية تباينا الخميس، حيث ارتفع متوسط مؤشر نيكاي للأسهم في اليابان، 1.2 بالمئة ليصل إلى 42,456.16 نقطة، بعد أن أنهى جلسة الأربعاء عند أدنى مستوى إغلاق منذ 8 آب.

تباين أداء الأسهم الآسيوية اليوم

المؤشر الأوسع "توبكس" ارتفع بنسبة أكثر تواضعاً وبلغت 0.8 بالمئة ليسجل 3,073.20 نقطة.

فيما تراجعت الأسهم الصينية مع إقدام المستثمرين على جني الأرباح من أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت بقوة، بعد تقارير إعلامية عن احتمال فرض قيود تنظيمية على المضاربات، وعقب انتهاء عرض عسكري ذي دلالة سياسية في بكين.

مؤشر "شنغهاي المركب" الذي سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في عشرة أعوام، هوى بنحو 2 بالمئة، متجهاً نحو أسوأ أداء يومي في خمسة أشهر تقريباً، كما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية بنسبة 2.5 بالمئة.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر "هانغ سنغ" بأكثر من 1 بالمئة متأثراً بهبوط أسهم التكنولوجيا، أما مؤشر كوريا الجنوبية للأسهم (كوسداك) فبلغ 805.42 بزيادة 8.61 نقطة عند الإغلاق.

وقفز مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة وصلت إلى 0.7 بالمئة.