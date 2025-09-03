 ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً نصف دينار

الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، بمقدار 50 قرشًا، ليصل إلى 71.40 دينارًا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 68.90 دينارًا لجهة البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 لغايات الشراء من محال الصاغة 81.40 دينارًا، فيما بلغ سعر البيع 78.80 دينارًا، أما الذهب عيار 18 فقد سجّل 63.80 دينارًا لغايات الشراء، و59.30 دينارًا لجهة البيع.

على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء، متماسكة فوق مستوى 3500 دولار للأوقية، مدعومة بتزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3540.64 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3607.60 دولارات.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 92% أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 17 أيلول، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME.

وأشار صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، إلى أن حيازاته ارتفعت بنسبة 1.32% لتصل إلى 990.56 طنًا يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ آب 2022.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى خفض "جاد للغاية" لأسعار الفائدة، مواصلاً انتقاداته لمجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول، خاصة فيما يتعلق بالتجديد المكلف لمقر البنك المركزي.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية التي ستصدر يوم الجمعة، لتحديد حجم خفض الفائدة المحتمل، حيث تشير التوقعات إلى نمو بـ 78 ألف وظيفة في آب، مقابل 73 ألف وظيفة في تموز.

في غضون ذلك، زادت التوترات التجارية بعد أن أعلنت إدارة ترامب نيتها التوجه إلى المحكمة العليا لإصدار حكم عاجل بشأن رسوم جمركية قضت محكمة استئناف بأنها غير قانونية الأسبوع الماضي.