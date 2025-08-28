الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الخميس حوالي 9.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3722 عقداً ليرتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2965 نقطة بارتفاع نسبته 0.01 بالمئة.
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
- وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 34 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
- وعلى مستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.50 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.33 بالمئة، كما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.20 بالمئة.