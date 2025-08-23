الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.291 مليار دينار، مقارنة مع 3.097 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 6.3 بالمئة.

صادرات القطاع الصناعي الأردني ترتفع 6.3%

وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن ، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 7 قطاعات صناعية فرعية ارتفاعا كان أعلاها لقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 107 بالمئة، واقلها التعدينية بنسبة 0.3 بالمئة.

و تراجعت صادرات القطاعات الثلاث الأخرى وهي: العلاجية واللوازم الطبية والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1 بالمئة لكل قطاع، والخشبية و الأثاث بنسبة 12 بالمئة.

ووفق المعطيات توزعت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 737 مليون دينار، ثم الجلدية و المحيكات 689 مليون دينار، والهندسية وتكنولوجيا المعلومات 618 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية 423 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 383 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 233 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 72 مليون دينار.

وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الإنشائية بقيمة 63 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 58 مليون دينار والخشبية و الأثاث 16 مليون دينار.