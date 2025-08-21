الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد الأردن افتتاح أول محطة لتعبئة المركبات بالغاز الطبيعي في منطقة الموقر، ضمن مشروع وطني يهدف إلى إدخال حلول طاقة نظيفة بديلاً عن الوقود التقليدي.

الأردن يفتتح أول محطة للغاز الطبيعي للمركبات

وبحسب بيان صدر عن وزارة البيئة، اليوم الخميس، فإن هذه الخطوة تضمن وفورات اقتصادية تصل إلى 50% من كلفة الوقود، إلى جانب خفض ملموس في الانبعاثات الضارة.

ويأتي هذا المشروع منسجمًا مع رؤية وزارة البيئة التي تضع قطاع النقل والطاقة في صميم الخطة الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025)، التي ترتكز على محاور رئيسية، تشمل تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء وتعزيز التوازن بين الجدوى الاقتصادية والحماية البيئية وتطبيق تقنيات تحويل متوافقة مع المعايير الدولية للحياد الكربوني ودعم رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لزيادة حصة الطاقة النظيفة في قطاع النقل.

وأكدت وزارة البيئة، أن هذا المشروع يُجسد التزام الأردن بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويعكس دوره في التخطيط المناخي، ودعم الشفافية والحوكمة البيئية، وتشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وبافتتاح هذه المحطة، يخطو الأردن خطوة جديدة نحو بناء منظومة نقل مستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية في العمل المناخي