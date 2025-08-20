الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم اقتراب موعد انطلاق الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل، يشهد قطاع المكتبات والقرطاسية تراجعًا ملحوظًا في الإقبال على شراء مستلزمات الدراسة.

ركود يضرب سوق القرطاسية قبل بدء العام الدراسي

نقيب أصحاب المكتبات والقرطاسية، محمد حجير، كشف أن ضعف السيولة المالية لدى الأسر الأردنية وتأخر صرف الرواتب شكّلا العامل الأبرز وراء هذا الركود، مشيرًا إلى أن القطاع يعتمد بشكل رئيسي على موسم "العودة إلى المدارس" لتعويض فترات الركود خلال العام.

حجير أوضح أن تراجع القوة الشرائية انعكس سلبًا على أداء المكتبات، لكنه توقع تحسن المبيعات تدريجيًا مع بدء الدوام المدرسي الأسبوع المقبل.

ولم يقتصر التحدي على الظروف الاقتصادية فقط، إذ لفت حجير إلى أن تغوّل قطاعات تجارية أخرى على سوق القرطاسية زاد من الأزمة، حيث باتت المستلزمات تُباع في متاجر غير متخصصة، ما أوجد منافسة غير عادلة وأضعف قدرة المكتبات على الصمود.

وطالب النقيب الجهات الرقابية بالتدخل للحد من هذه الفوضى وضمان التزام المحال التجارية بتراخيصها، بما يحافظ على العدالة في المنافسة ويحمي بقاء هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بموسم دراسي يمس جميع الأسر الأردنية .