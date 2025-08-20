الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية مساء الأربعاء ارتفاعًا بنحو 30 قرشًا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن مساء الأربعاء

وسجل غرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، سعر بيع بلغ 67.8 دينارًا، مقابل 65.6 دينارًا للشراء. فيما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 77.8 دينارًا، وسعر الشراء 75.4 دينارًا.

أما غرام الذهب من عيار 18 فقد بلغ سعر البيع فيه 60.2 دينارًا، مقابل 55.7 دينارًا للشراء، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 14 إلى 45.8 دينارًا للبيع، و41.2 دينارًا للشراء.

وفيما يتعلق بليرات الذهب، ارتفع سعر بيع الليرة الرشادي إلى 479.6 دينارًا، مقابل 459.2 دينارًا للشراء، بينما سجلت الليرة الإنجليزي سعر بيع 547.4 دينارًا، في حين بلغ سعر شرائها 524.8 دينارًا.

وأكدت النقابة أن الأسعار المعلنة مطابقة للتسعيرة الرسمية في المملكة، وأن جميع القيم الواردة بالدينار الأردني