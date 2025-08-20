الرياض - كتبت رنا صلاح - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت الأربعاء، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية، لإجراء دراسات جدوى لمشروع "الهيدروجين الأخضر في الأردن" بهدف الاستثمار في إنتاج الميثانول الأخضر.

الأردن والصين يتعاونان في مشروع الهيدروجين الأخضر

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لاستقطاب استثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، والاستفادة من الحوافز التي توفرها المملكة، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة النظيفة.

وأكدت الحكومة أن المذكرة تهدف إلى توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.