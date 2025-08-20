الرياض - كتبت رنا صلاح - في خبر حصري، نستعرض لكم أسعار اليورو اليوم، الأربعاء 20 أغسطس 2025، في منتصف التعاملات داخل البنوك المصرية وتشير التحليلات إلى أن الأسعار شهدت استقرارا نسبيا، مما يعطي مؤشرات إيجابية للمتعاملين في السوق.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.56 جنيه للشراء، و56.72 جنيه للبيع وتعتبر هذه الأسعار مرجعية للعديد من المتعاملين في السوق.

سعر اليورو في البنوك التجارية

فيما يلي أسعار اليورو في بعض البنوك التجارية:

البنك الأهلى المصري: 56.46 جنيه للشراء، 56.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 56.46 جنيه للشراء، 56.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 56.46 جنيه للشراء، 56.72 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولي: 56.47 جنيه للشراء، 56.74 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبى الإسلامى: 56.59 جنيه للشراء، 56.85 جنيه للبيع.

بنك البركة: 56.46 جنيه للشراء، 56.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 56.54 جنيه للشراء، 56.80 جنيه للبيع.

توقعات واستنتاجات

تشير هذه الأسعار إلى حالة من الاستقرار النسبي في سوق العملات، مما يجعلها فرصة جيدة للمتعاملين ومع التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يبقى متابعة أسعار الصرف أمرًا ضروريًا وستظل التقارير اليومية عن أسعار الصرف مهمة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

لذا، يُنصح بمتابعة منصة سعودي أون لمزيد من التحديثات والتقارير حول الأسعار وهذا يُساعد على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

تحرص العديد من البنوك على تحديث أسعار صرف العملات بشكل دوري، مما يعطي الجميع فرصة لتوقع تحركات السوق وبناء استراتيجيات استثمار ناجحة.

في الختام، نأمل أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم في اتخاذ قراراتكم المالية بشكل أفضل.