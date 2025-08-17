الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة النقد المُصدر في المملكة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل إلى نحو 7.003 مليار دينار.

ارتفاع النقد المتداول في الأردن 2025

وتوزع النقد المتداول في السوق المحلية على عدة فئات، حيث تصدرت فئة الـ50 دينار القائمة بقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، تلتها فئة الـ20 دينار بقيمة تقارب 1.075 مليار دينار. وجاءت فئة الـ10 دنانير في المرتبة الثالثة من حيث القيمة، بفارق كبير عن الفئتين السابقتين، إذ بلغت قيمتها 257 مليون دينار.



أما فئة الـ5 دنانير، فقد سجلت قيمة تقارب 149 مليون دينار، في حين تساوت تقريبًا فئتا الدينار والعملات المسكوكة في القيمة، حيث بلغت قيمة كل منهما نحو 81 مليون دينار، ما يمثل نسبة 2.5% من إجمالي النقد المتداول.



وبحسب البيانات، بلغ إجمالي النقد المتداول في الأردن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 6.371 مليون دينار، مقارنة بـ6.073 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نمواً ملحوظاً في حجم النقد المتداول في السوق المحلية.