الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة استراتيجية لتعزيز الامتياز التجاري، يعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن تعاون جديد مع مؤسسة فرنشايز إنترناشيونال المصرية، التي تُعد إحدى المؤسسات البارزة في مجال الامتيازات الوطنية بالسعودية يهدف هذا التعاون إلى دعم وتمكين العلامات التجارية المصرية والسعودية، وتسريع عملية تطوير أعمال الامتياز التجاري، مما يتيح لهذه العلامات فرصة التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعاون جهاز تنمية المشروعات مع مؤسسة سعودية لتعزيز الامتياز التجاري العربي

جاءت هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين هذه المشاريع من النفاذ إلى أسواق خارجية، مما يسهم في تطويرها وزيادة إنتاجها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

معرض مصري سعودي دولي للامتياز التجاري

أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن التعاون يتماشى مع التحضيرات لإقامة المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري، المُعتبر أكبر حدث من نوعه في الوطن العربي، حيث يُتوقع مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية من مصر والسعودية إلى جانب ممثلين من دول أخرى سيكون المعرض فرصة مثالية للجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية للالتقاء وتعزيز العلاقات التجارية.

برامج عملية وتكريم الابتكار

تستهدف هذه المبادرة إطلاق برامج عملية لتسريع أعمال الفرنشايز في مصر ورفع مستوى العلامات التجارية المحلية لتصل إلى معايير التنافسية الدولية كما تم الإعلان عن جائزة الامتياز العربي في نسختها الجديدة التي تهدف إلى تكريم الابتكار والتميز في قطاع الامتياز التجاري بالمنطقة.

في تصريحها، عبّرت عبير عبد الله جليح، رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال، عن سعادتها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول جديدة في دعم قطاع الامتياز التجاري العربي، ما يساهم في تعزيز حضور العلامات السعودية والمصرية في الأسواق المحلية والدولية.

في نهاية المطاف، يُشكل هذا التعاون منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للامتياز التجاري التي تخدم التنمية المستدامة وتدعم نمو الأعمال في المنطقة.