الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي استقرارًا يوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن.

كم بلغ سعر الذهب في السوق المحلي السبت

وسجّل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين 67.60 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 65.40 دينار.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 نحو 77.60 دينارًا مقابل 75.20 دينارًا للشراء، في حين وصل سعر بيع عيار 18 إلى 60.00 دينار والشراء عند 55.50 دينارًا، أما غرام عيار 14 فاستقر عند 45.70 دينارًا للبيع و41.10 دينارًا للشراء.

وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي (وزن 7 غرامات من عيار 21) نحو 473 دينارًا، و الشراء عند 458 دينارا.

فيما سجل سعر بيع الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرامات من عيار 21) نحو 541 دينارا والشراء عند 523 دينارا .