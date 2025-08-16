الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت أسعار البتكوين هبوطًا حادًا في تعاملات الجمعة بنسبة 2.2%، لتتداول عند 117,396.54 دولار، بعد أن لامست في الجلسة السابقة مستوى قياسيًا بلغ 124,436.8 دولار.

البتكوين تتراجع 2.2% بعد بيانات أمريكية وضغوط تنظيمية

وجاء هذا التراجع عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي تجاوزت توقعات الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما عزز ارتفاع مؤشر الدولار من الضغوط على البتكوين وبقية العملات الرقمية.

وبالتوازي، شهدت الإيثيريوم انخفاضًا بنسبة 2.9% إلى 4,639.89 دولار، بينما تراجعت XRP بنسبة 4.1% إلى 3.13 دولار. وسجلت سولانا خسائر بلغت 5.1%، وكاردانو أكثر من 6%، في حين فقدت بوليجون نحو 5.5% من قيمتها. أما عملات الميم، فتراجعت دوجكوين بنسبة 7%، وعملة $TRUMP بنحو 5.6%.

وفي سياق الاستثمار المؤسسي، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن خطط شركة "أميركان بيتكوين" المدعومة من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، للاستحواذ على شركات في اليابان وربما هونغ كونغ، لبناء احتياطي من البتكوين، ما يعكس استمرار الحضور المؤسسي في سوق العملات المشفرة رغم حدة التقلبات.

أما على صعيد التنظيم، فتستعد ولاية نيويورك لفرض ضريبة بنسبة 0.2% على جميع معاملات العملات الرقمية، تشمل بيتكوين وإيثيريوم وNFTs، اعتبارًا من الأول من سبتمبر في حال إقرار مشروع القانون (الجمعية رقم 8966). وتأتي هذه الخطوة بعد تطبيق قانون BitLicense عام 2015، ما يعزز مكانة الولاية كأكثر الولايات الأمريكية صرامة في مجال الأصول الرقمية، مقارنة بولايات مثل تكساس وواشنطن.

ويرى خبراء أن هذه التطورات قد تزيد من المخاطر على المتداولين، لكنها قد تفتح الباب أمام تنظيم أوضح وأكثر صرامة لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة .