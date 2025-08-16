الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري، حيث تم تسجيل سعر 157.7 جنيه للشراء و158.9 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وتواصل بوابة سعودي أون تقديم تحديثات دورية لأسعار صرف الدينار الكويتي عبر مختلف البنوك، مما يساعد المواطنين والمستثمرين على متابعة أي تغييرات قد تطرأ على الأسعار.

تغير سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 16 أغسطس 2025

توزعت أسعار الدينار الكويتي على النحو التالي في أبرز البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري

خلال تعاملات اليوم، سجل البنك الأهلي المصري:

157.7 جنيه للشراء

158.9 جنيه للبيع

بنك مصر

بدوره، بلغ سعر الدينار في بنك مصر:

157.8 جنيه للشراء

158.9 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فتسجل الأسعار كالتالي:

152.5 جنيه للشراء

158.9 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي:

155 جنيه للشراء

158.9 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي التالي:

153.8 جنيه للشراء

159 جنيه للبيع

وتعتبر أسعار صرف العملات الأجنبية، بما في ذلك الدينار الكويتي، من العوامل التي تثير اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة والتحويلات المالية بين مصر ودول الخليج.