الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء حكومي لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير، داعية الشركات والمؤسسات الراغبة بالمشاركة إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء مقابل 650 ديناراً غير مستردة، والتي تتضمن الشروط والمواصفات المطلوبة.

طرح عطاء حكومي لشراء شعير

وأكدت الوزارة أن آخر موعد لتقديم العروض سيكون الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025.

واشترطت الوزارة على الشركات المشاركة تقديم المستندات التالية: صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة خلال آخر 30 يومًا، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.