الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفع الإنفاق الحكومي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.8% ليبلغ 5.769 مليارات دينار، مقارنة بـ5.353 مليارات دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق بيانات وزارة المالية.

ارتفاع الإنفاق الحكومي بالأردن 7.8% في النصف الأول



وأشارت البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 18.6% بما يعادل 81 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 6.8% بما قيمته 334 مليون دينار.



كما بينت الأرقام أن عجز الموازنة ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 1.078 مليار دينار، مقارنة بـ771 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي.