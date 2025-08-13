الرياض - كتبت رنا صلاح - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 7.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.9 مليون سهم، نفذت من خلال 4144 عقدا.

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم للإغلاق إلى 2973 نقطة، بارتفاع نسبته 0.06 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.



أما على مستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.43 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.11 بالمئة.