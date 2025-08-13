الرياض - كتبت رنا صلاح - استكمالا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان خلال شهر آذار بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار، تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اعتبارا من الأربعاء ولغاية أسبوعين باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل التي تم استكمال تدقيقها وتوريدها للخزينة والمتعلقة بعام 2023 وما قبله للمكلفين المستحقين لها.

صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل .. الأربعاء

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أن قيمة الرديات التي ستقوم الدائرة بصرفها خلال أسبوعين حوالي 22 مليون دينار وتشمل الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها.

وستقوم الدائرة يوميا ولمدة أسبوعين بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الإلكتروني تعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها إلى حسابهم البنكي المعتمد حسب رقم الأي بان الذي تم إدخاله من قبلهم وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.