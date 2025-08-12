الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بوجود انفراجة ملحوظة في أزمة الديون المتراكمة للشركات لدى هيئة الشراء الموحد جاء ذلك خلال اجتماع تم عقده أمس الإثنين مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، حيث تم الاتفاق على سداد المستحقات المالية للشركات خلال العام المالي الحالي، مع بدء صرف دفعة جديدة الأسبوع المقبل.

شعبة المستلزمات الطبية تحسن ملحوظ في ديون الشركات بهيئة الشراء

عبّر عبده عن امتنانه لتدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، الذي قام برفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه هذا الرفع سيسهم بشكل كبير في تسديد المديونية المستحقة والتي تبلغ نحو 43 مليار جنيه تنقسم هذه الديون إلى شقين: الجزء الأول يتعلق بالعلاج المجاني المقدم عبر مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، مما يشكل 50% إلى 60% من إجمالي المديونية، فيما يخص الجزء الثاني العلاج الاقتصادي المقدّم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

التعهد بالانتظام في السداد

أكد محمد إسماعيل عبده أن الدكتور هشام ستيت تعهد بانتظام هيئة الشراء الموحد في سداد مستحقات الشركات الأعضاء في الشعبة خلال تسعين يوماً من تاريخ التوريد ويعتمد هذا النظام على منهج إلكتروني طورته الهيئة بالتعاون مع مايكروسوفت، بحيث يمكن للشركات رفع مستندات التوريد إلكترونيًا مما سيساهم في تقليل تراكم المستحقات.

المبادرة الرئاسية وتكريم الرواد

وفي إطار المسؤولية المجتمعية، كشف الاجتماع عن مشاركة بعض أعضاء الشعبة في المبادرة الرئاسية لرعاية ذوي الهمم، عبر تقديم أطراف صناعية بسعر التكلفة وتقديم 100 طرف صناعي للمستفيدين. كما تم تكريم الدكتور شريف عزت، أول رئيس لشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصري، تقديراً لجهوده المميزة في خدمة القطاع الطبي وتنمية الصناعات المصرية.