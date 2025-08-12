الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وذلك بالتزامن مع التحركات العالمية للمعدن الأصفر.

الجرام أقل من 4000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تخالف كل التوقعات | وسعر عيار 21 مفاجأة للعرسان

كشفت التقارير الإعلامية عن آخر تحديثات سعر جرام الذهب داخل السوق المحلي، والتي جاءت على هذا النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 قد سجل نحو: 5234 جنيهًا

سعر الجرام من عيار 21 قد سجل 4580 جنيهً

سع الجرام من عيار 18: 3925 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36,640 جنيهًا

أونصة الذهب بيع: 162,805 جنيه وشراء: 162,094 جنيه

الجنيه الذهب بيع: 36,640 جنيه وشراء: 36,480 جنيه

سعر الأونصة عالميًا بالدولار: 3357.26 دولار

ملاحظة: تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حسب قيمة المصنعية والطلب المحلي، كما تتأثر بالتغيرات في أسعار الذهب العالمية وحركة الدولار.

