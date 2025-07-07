نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: توسعات KCG التركية تعكس ثقة المستثمرين وتعزز خطط مصر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 يوليو 2025 12:14 صباحاً - محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التوسعات الجديدة لشركة KCG التركية للمنسوجات تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المصرية، وتُعد دليلاً واضحًا على قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية في مجالات التصنيع ذات القيمة المضافة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في التصدير.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس لمصنع “البرم” الجديد التابع للشركة بمدينة العاشر من رمضان، أن استثمارات شركة KCG تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي بين مصر وتركيا، وتأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتيسير تنفيذ استثماراتها في مصر، لا سيما في ظل التوجه لإطلاق مصنع لإنتاج خيوط الـPOY ضمن خطط التوسع المستقبلي، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في قطاع الغزل والنسيج.

وأضاف أن التوسعات الجديدة ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب توفير منتجات عالية الجودة للأسواق الدولية، مؤكدًا أن الدولة ماضية في دعم جميع المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للنمو.

الدولة ماضية في دعم المستثمرين الجادين وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للنمو.

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ولفت الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة استثمارية داعمة للقطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها شركة KCG ومساهمتها الواضحة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

واطّلع الوزير خلال زيارته على خطة التوسعات التي تنفذها الشركة، والتي تُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الغزل والنسيج.

يُذكر أن شركة KCG تعمل في السوق المصرية منذ عام 2007 بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتُقام على مساحة 220 ألف متر مربع. وتختص الشركة بإنتاج الستائر الجاهزة والمفروشات، بدءًا من مرحلة الغزل، ويتم تصدير كامل الإنتاج إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وتبلغ قيمة صادرات الشركة نحو 65 مليون دولار سنويًا، بإجمالي استثمارات تقدّر بحوالي 75 مليون دولار، كما توفّر ما يقرب من 1600 فرصة عمل، وتنتج لصالح عدد من كبرى العلامات التجارية العالمية.

وتشمل التوسعات الجديدة مساحة إضافية تُقدّر بـ15 ألف متر مربع، وتتضمن خمسة خطوط إنتاج رئيسية، منها خط لإنتاج خيوط البوليستر، وآخر لإنتاج النسيج، وخط للصباغة، بالإضافة إلى خط للتطريز.