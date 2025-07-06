نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيثم الهواري: تحديث التشريعات وتسهيل التراخيص.. ضرورة لجذب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 08:11 مساءً - محمد أحمد _ أكد هيثم الهواري عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات التي تُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ما يتعلق بالتراخيص وسرعة تخصيص الأراضي، بهدف جذب استثمارات جديدة.

أوضح الهواري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري جروب للتصنيع، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن شراكة الحكومة ممثلة في وزارة التموين مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الجوهرية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، من خلال تعزيز استقرار السوق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وأشار إلى أهمية زيادة معدل طرح الأراضي بكل المحافظات لإقامة مشروعات سواء مخازن إستراتيجية أو مناطق لوجستية، وعرضها على المطورين بعد الانتهاء من عمليات إدخال المرافق، إلى جانب تطوير السلاسل التجارية التابعة للدولة.

أضاف الهواري أن هذا التعاون يسهم في تطوير البنية التحتية لعمليات التوزيع، بما يعزز كفاءة تدفق السلع وتوافرها في الأسواق بشكل مستدام، كما يساهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للشركات الفرصة للنمو والتوسع بشكل متسارع ومرن.

التوسع في منصات التوزيع الرقمية يرفع كفاءة إدارة المخزون

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ولفت إلى أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز قدرات قطاعات التوزيع والتجارة الحديثة، مع التوسع في المنصات الرقمية للبيع والتوزيع، بما يدعم التحول الرقمي، ويرتقي بتجربة المستهلك، ويُسهم في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة المخزون وتلبية احتياجات السوق.

وكشف الهواري عن خطط استثمارية طموحة تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تتضمن التوسع في افتتاح المزيد من الفروع لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

وقال إن خطط التوسع تشمل الدخول إلى أسواق جديدة، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا، بما يتماشى مع توجهات الدولة الإستراتيجية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في الأقاليم والحد من التفاوتات الجغرافية.

وحول ملف التصدير، كشف الهواري عن نية المجموعة فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية عبر شبكتها الإقليمية، خاصة في أسواق إفريقيا والخليج، مما يعزز من القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأكد الهواري أن دور التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أصبح عنصرًا لا غنى عنه في تطوير نموذج العمل داخل القطاع، ويُمثل أداة فعالة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، بما يواكب متطلبات السوق.