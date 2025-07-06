محمد المرشدي: القطاع الخاص يعزز الجودة والمنافسة لصالح…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 05:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ وصف محمد عبد الرحيم المرشدي رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة المرشدي للغزل والنسيج، إعلان الحكومة عن رغبتها القطاع الخاص في تطوير وإدارة شركات الغزل والنسيج بأنه “خطوة جيدة تصب في صالح الصناعة الوطنية”.

قال المرشدي، في تصريحات لـ«دوت الخليج»، إن على كل مستثمر جاد التقدم بطلب رسمي إلى الشركة القابضة، كونها الجهة المالكة للأصول، والمسؤولة عن التقييم وتحديد فرص الشراكة.

أضاف أن الحكومة تضخ حاليًا ملايين الجنيهات في الشركات القابضة لتطوير بنيتها الأساسية وخطوط إنتاجها، لكن إدخال القطاع الخاص من شأنه أن يرفع من جودة المنتجات، ويعزز القدرة التنافسية داخل السوق المحلية، مؤكدًا أن المستفيد الأول من هذه الخطوة سيكون المستهلك.

ونوه إلى أن القطاع الخاص يسيطر بالفعل على جانب كبير من الصناعات النسيجية في مصر، ولديه خبرات واسعة تؤهله لإدارة الشركات القابضة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة النسيج تشجع القطاع الخاص على المشاركة، وفي الوقت نفسه تحث القطاع العام على تطوير أدواته وزيادة إنتاجيته وإعادة ضخ استثمارات جديدة.