ملف.. «الغزل والنسيج» بوابة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 05:11 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال مستثمرو قطاع الغزل والنسيج، إن الحكومة بدأت خطوات فعلية لطرح إدارة وتشغيل بعض الشركات القابضة للغزل والنسيج أمام القطاع الخاص، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

أضاف المستثمرون، في تصريحات لحابي، إن الطرح لن يشمل الخصخصة الكاملة، بل يركز على الشراكة في الإدارة والتشغيل لضمان الاستفادة من الخبرات الخاصة وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية. ولفتوا إلى أن «الهدف هو تحويل القطاع من عبء على الموازنة إلى قاطرة نمو صناعي وتصديري».

أكدوا أن القطاع الخاص تفتح بابًا واسعًا للمنافسة، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات حول مدى جاهزية القطاع الخاص لمنافسة عادلة في بيئة لا تزال تعاني من تحديات مثل نقص المواد الخام، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق الصناعية.

وأوضح عدد من المستثمرين أن نجاح الطرح يتوقف على تهيئة مناخ جاذب، من خلال إصدار حوافز تشريعية وضريبية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي، فضلًا عن ضمان استقرار السياسات الصناعية.

وأكدوا أن المنافسة مع القطاع الحكومي ممكنة، ولكن بشرط إتاحة فرص متكافئة، وضمان الشفافية، وتفعيل آليات الرقابة على الأداء وتحقيق عائد استثماري مجزٍ.

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