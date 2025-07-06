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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تفرض قيودا على واردات الأجهزة الطبية من الاتحاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 04:13 مساءً - العربية نت _ أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الأحد، أنها ستفرض قيودًا على واردات الأجهزة الطبية القادمة من الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (6.3 مليون دولار).
وأضافت الوزارة أن القيود ستشمل أيضًا واردات الأجهزة الطبية من دول أخرى، إذا كانت تحتوي على مكونات مصنوعة في الاتحاد الأوروبي تزيد نسبتها على 50% من قيمة العقد.
ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد، وفقا لـ””.
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