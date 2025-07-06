نعرض لكم الان تفاصيل خبر إي هيلث شريكا استراتيجيا في مؤتمر ومعرض “صحة أفريقيا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 04:13 مساءً - شاركت شركة “إي هيلث”، للعام الرابع على التوالي، في مؤتمر ومعرض “صحة أفريقيا 2025” كشريك استراتيجي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، استمرارًا لدورها في قيادة التحول الرقمي بقطاع الصحة.

وقد افتتح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الصحة والسكان، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض “صحة أفريقيا 2025″، وقامت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتنظيم المؤتمر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الصحية على مستوى القارة، حيث يجمع قادة القطاع الصحي وصناع القرار والخبراء من مختلف الدول لعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

وتعد إي هيلث، للعام الرابع على التوالي، مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التأكيد على التزام الجانبين بدعم وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتخصصة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتستهدف هذه الشراكة تسريع تقديم حلول رقمية مبتكرة للقطاع الصحي والتأمين الصحي على مستوى الجمهورية، بما يعزز تجربة المرضى، وتدعم حوكمة الخدمات الصحية رقميًا، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

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أكد الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، قائلًا: “في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي هيلث” وهيئة التأمين الصحي الشامل ومع انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، فإن شركة إي هيلث على أتمّ الاستعداد لتحمل مسؤولية نشر وتعميم المنظومة الرقمية على مستوى الجمهورية، مستندة إلى قدراتها الاستثمارية القوية، وكفاءاتها البشرية المؤهلة، وخبراتها في تشغيل الأنظمة الصحية الرقمية، بما يضمن تنفيذًا سريعًا وفعّالًا يدعم أهداف الدولة في بناء نظام تأمين صحي شامل وعادل ومستدام. وتأتي هذه الجهود امتدادًا لدور إي هيلث كشريك تقني وطني في تنفيذ التحول الرقمي في القطاع الصحي والقطاع التأميني، وتعكس رؤية واضحة نحو مستقبل صحي رقمي متكامل يخدم المواطن المصري”

استعرضت إي هيلث خلال مشاركتها مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة، شملت: نظام إدارة العيادات ومراكز الرعاية الأولية، ونظام إدارة الصيدليات، إلى جانب بوابة المطالبات الرقمية التي تتيح الربط المباشر بين مقدمي الخدمات الطبية—مثل الصيدليات، المعامل، ومراكز الأشعة—والملف الطبي الإلكتروني ونظام التأمين الصحي.

كما عرضت خدمات صحية رقمية تضمنت خدمات متخصصة في الترميز الطبي وربط الأكواد، بدعم من مركز خدمة يساعد مقدمي الخدمات الصحية سواء داخل المنشآت أو عن بُعد.

وقدمت أيضًا منصة تحليل بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرار، تغطي مؤشرات أداء الخدمات الصحية، مثل جودة الخدمة، كفاءة التشغيل، ورضا المرضى، إلى جانب تحليلات تفصيلية حسب نوع المنشأة أو المحافظة.

وفي هذا السياق، صرّح أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي هيلث، قائلًا: ” إن الحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها إي هيلث تسهم في تعزيز فعالية الخدمات المقدمة من خلال مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص لصالح المستفيدين، وترسيخ أسس حوكمة البيانات والإجراءات ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة مكتسبات التحول الرقمي ويسهم في الإسراع في نشر وتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.”

كما شاركت شركة إي هيلث في جلسة حوارية بعنوان: “ريادة الجيل القادم من التأمين الصحي الذكي: الاستراتيجيات، الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع، الجاهزية المحلية، وقصص النجاح العالمية”، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الصحية، وإدارة نظم التأمين.

وعلى هامش المؤتمر، وقّعت شركة إي هيلث بروتكول تعاون مع شركة “وصلة”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الرقمية للمنشآت الصحية، عبر تكامل الأنظمة التقنية وتقديم حلول متطورة تسهم في تحسين تجربة مقدم الخدمة وتسريع إجراءات التشغيل داخل المنظومة الصحية. كما وقعت الشركة أيضاً بروتكول تعاون مع منظمة الترقيم الدولية (GS1)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات التتبع والرقمنة للأدوية والمستلزمات الطبية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبني المعايير العالمية في الترقيم والتصنيف، مما يسهم في الحد من الفاقد، وضمان جودة الإمداد، وتحسين سلاسل التوريد الدوائي.

وتعكس هذه الاتفاقيات التزام شركة إي هيلث بترسيخ الشراكات مع الجهات الرائدة محليًا ودوليًا، في سبيل بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تدعم أهداف التحول الصحي في مصر.

وفي ختام مشاركتها، أكدت شركة إي هيلث التزامها الكامل بدعم التوجه الوطني نحو رقمنة قطاع التأمين الصحي.