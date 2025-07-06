مشاورات بين SDC للاستثمارات وجهة حكومية لإنشاء نموذج ملكية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 02:09 مساءً - حمدي أحمد _ كشف أحمد صقر مدير شركة صقر للاستثمارات SDC ومؤسس منصة فريدة للتمليك التشاركي في العقارات، عن تعاون مرتقب مع إحدى الجهات الحكومية لإنشاء نموذج جديد للملكية التشاركية في القطاع الصناعي على غرار الملكية التشاركية في العقارات.

أضاف صقر، في تصريحات لـ»دوت الخليج»، أن هذا النموذج يستهدف تسهيل استثمارات المصريين في الخارج داخل القطاع الصناعي، ونشر فكرة امتلاك عدة أشخاص لحصص في مصنع، على غرار امتلاك أكثر من شخص حصصًا في العقارات.

وأوضح مدير صقر للاستثمارات SDC ، أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذا التعاون خلال شهر سبتمبر المقبل، من أجل زيادة مساهمة المصريين بالخارج في التحول من اقتصاد قائم على الريع إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة.

وفيما يتعلق بمنصة فريدة للتمليك التشاركي للعقار، لفت صقر، إلى أنه مع نهاية العام الجاري سوف تنتهي المنصة من تنظيم عملية التخارج على المنصة بسلاسة وسهولة، ومن المتوقع بدء تداول الحصص العقارية على غرار البورصة المصرية وفقًا لضوابط محددة خلال يناير 2026.

وأشار المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة فريدة للتمليك التشاركي، إلى أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى السوق العقارية المصرية باعتبارها سوقًا عالية المخاطر مرتفعة الربحية، وتتمتع بقوة طلب حقيقة، ووجود فرص يمكن الاستفادة منها بشكل أكثر توسعًا. وتعمل شركة صقر للاستثمارات SDC في مجالات الاستثمار العقاري والتكنولوجيا العقارية والشقق الفندقية، وتمتلك منصة فريدة للملكية التشاركية، التي تقدمت مؤخرًا لهيئة الرقابة المالية للحصول على ترخيص لتأسيس صندوق للاستثمار العقاري في الملكية التشاركية