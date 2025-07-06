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نعرض لكم الان تفاصيل خبر «العشري» تعتزم استثمار 200 مليون دولار في مصنع البليت من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 01:10 مساءً - حمدي أحمد _ تتنظر مجموعة العشري للصلب موافقة وزارة الصناعة على طلبها للحصول على رخصة إنتاج خام البليت ضمن الرخص التي أعلنت الوزارة عن طرحها للمستثمرين.
وقال أيمن العشري رئيس مجموعة العشري للصلب، إن المجموعة حصلت على كراسة الشروط، وتقدمت بها إلى وزارة الصناعة، التي من المقرر أن تبت في الطلبات خلال شهر يوليو الجاري.
وكشف العشري، في تصريحات لـ»دوت الخليج»، أن حجم الإنتاج المتوقع يصل إلى مليون طن سنويًّا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار.
وأوضح رئيس مجموعة العشري للصلب، أنها ستنفذ المصنع الجديد ضمن مصانعها في مدينة 6 أكتوبر، وأن إنشاء المصنع واكتماله يستغرق 24 شهرًا، مشيرًا إلى أن إنشاء المصنع ضمن مصانع المجموعة يخفض التكلفة مقارنة بأي شركة تؤسس المصنع من جديد.
ولفت العشري، إلى أن رخص البليت المطروحة من الوزارة ستؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وسد الفجوة الاستيرادية.
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ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت واردات مصر من خام الحديد «البليت» ومركزاته ارتفاعًا بنسبة 1.9% خلال عام 2024، لتصل إلى 1.658 مليار دولار، مقابل 1.627 مليار دولار في 2023.
وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعلن أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة، تلبي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية جميع الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة.
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