مال وأعمال

وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة…

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  • وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة… 4/7
  • وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة… 5/7
  • وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة… 6/7
  • وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 11:06 صباحاً - قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، صرف 300 ألف جنيه من “الوزارتين” لأسرة كل حالة وفاة من ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، اتجاه «القاهرة – الإسكندرية الصحراوي»، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

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ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل كل من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل بسرعة المتابعة،واتخاذ الإجراءات العاجلة، لصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة وتحديد الإصابة.

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وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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