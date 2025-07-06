مال وأعمال

وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات…

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  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 1/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 2/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 3/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 4/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 5/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 6/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 7/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 8/9
  • وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تطوير المشروعات المصرية الروسية وتنفيذ مبادرات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 يوليو 2025 10:10 صباحاً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية العمل على ربط مجموعة «البريكس» بالدول المجاورة من خلال المشروعات العابرة للحدود المدعومة من بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يلعب دورًا رائدًا فى سد فجوات تمويل التنمية للدول الأعضاء بالبريكس.

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قال كجوك، فى لقائه مع مكسيم أوريشكين نائب رئيس المفوض الروسى للعلاقات الاقتصادية مع دول «البريكس» على هامش مشاركتهما فى اجتماعات البريكس بالبرازيل، إنه تم التباحث خلال هذا اللقاء حول زيادة التمويل المشترك لمشروعات البنية التحتية والطاقة وتنسيق السياسات الإنمائية متعددة الأطراف.

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أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وموارد بنوك التنمية فى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعى بالبلدان الناشئة، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة للبريكس فرصة مميزة لربط خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء بمبادرات التعاون الإقليمى.

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قال إنه يمكن العمل على تطوير المشروعات المصرية الروسية عبر منصة الاستثمار الجديدة وتنفيذ مبادرات استثمارية ثنائية تحت مظلة «البريكس»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي والتجارى والاستثمارى بين البلدين.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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