- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 5 يوليو 2025 12:14 مساءً - العربية نت_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت قليلا في يونيو، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 128 نقطة في يونيو، بزيادة 0.5% عن متوسط مايو.
وفي تقرير منفصل، توقعت المنظمة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2.925 مليار طن في 2025، بزيادة 0.5% عن التقدير السابق عند 2.911 مليار طن، وفقًا لـ “”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.