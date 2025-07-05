مال وأعمال

الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو

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  • الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو 2/7
  • الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو 3/7
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  • الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو 5/7
  • الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو 6/7
  • الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفاو: أسعار الغذاء العالمية ارتفعت بشكل طفيف في يونيو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 5 يوليو 2025 12:14 مساءً - العربية نت_ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت قليلا في يونيو، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

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وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 128 نقطة في يونيو، بزيادة 0.5% عن متوسط مايو.

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وفي تقرير منفصل، توقعت المنظمة أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2.925 مليار طن في 2025، بزيادة 0.5% عن التقدير السابق عند 2.911 مليار طن، وفقًا لـ “”.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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